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Brasil bloqueia acordo sobre tarifas de comércio eletrônico

Sem consenso, regra que evitava taxas deixa de valer entre os países

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As negociações na OMC (Organização Mundial do Comércio) tiveram impasse e terminaram sem acordo.

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