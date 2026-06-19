Brasil cai sete posições em ranking de competitividade

O Brasil caiu sete posições no ranking de competitividade. Entre 70 nações, o país ocupa a posição de número 65. O relatório é publicado todos os anos, desde 1989, pelo AMD Business School, em parceria com a Fundação Dom Cabral. O economista Ricardo Buso analisa.



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