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Brasil e Alemanha firmam acordo sobre minerais críticos e terras raras

Parceria prevê cooperação em pesquisa, inovação industrial e financiamento

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Em visita à Alemanha, o presidente Lula disse que o Brasil pode virar a Arábia Saudita dos biocombustíveis. O encontro também foi marcado pela assinatura de uma parceria com os alemães para desenvolver tecnologias em torno de minerais críticos.

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