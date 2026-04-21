Brasil e Alemanha firmam acordo sobre minerais críticos e terras raras
Parceria prevê cooperação em pesquisa, inovação industrial e financiamento
Em visita à Alemanha, o presidente Lula disse que o Brasil pode virar a Arábia Saudita dos biocombustíveis. O encontro também foi marcado pela assinatura de uma parceria com os alemães para desenvolver tecnologias em torno de minerais críticos.
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