Brasil é considerado o sétimo país mais feliz do mundo

O Brasil foi classificado como o sétimo país mais feliz entre 29 nações no relatório anual da Ipsos sobre felicidade. O psicólogo comportamental Jesuel Ferreira Junior fala sobre o assunto.



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