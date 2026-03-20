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Brasil é considerado o sétimo país mais feliz do mundo

Quatro em cada cinco brasileiros se declaram felizes ou muito felizes em pesquisa

Conexão Record News|Do R7

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O Brasil foi classificado como o sétimo país mais feliz entre 29 nações no relatório anual da Ipsos sobre felicidade. O psicólogo comportamental Jesuel Ferreira Junior fala sobre o assunto.

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