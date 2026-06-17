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Brasil e EUA definem taxa básica de juros nesta quarta-feira (17)

Copom prevê redução da Selic em 0,25 ponto percentual, o que passaria para 14,25% ao ano

Conexão Record News|Do R7

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Os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem nesta quarta (17) para definir as taxas básicas de juros. No Brasil, a expectativa é de uma redução da Selic em 0,25%, para 14,25% ao ano.

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