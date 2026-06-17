Brasil e EUA definem taxa básica de juros nesta quarta-feira (17)
Copom prevê redução da Selic em 0,25 ponto percentual, o que passaria para 14,25% ao ano
Os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem nesta quarta (17) para definir as taxas básicas de juros. No Brasil, a expectativa é de uma redução da Selic em 0,25%, para 14,25% ao ano.
Últimas
Prévia do PIB divulgada pelo Banco Central registra alta em abril
Aumento foi de 0,5% na comparação com o mês de março; indústria puxou crescimento da atividade
Cortes brasileiros conquistam 1° e 2° lugares no ranking da carne
Brasil superou o bife de chorizo argentino com fraldinha e alcatra
Lula e Trump não se reúnem no G7 para falar sobre tarifas
Negociações de novas taxas impostas pelos EUA seguem entre prioridades do governo brasileiro
Lula faz balanço da Cúpula do G7 nesta quarta-feira (17)
Evento aborda parcerias internacionais, crescimento econômico e inteligência artificial
G7: Presidente Lula faz balanço do encontro na França
Evento aborda parcerias internacionais, crescimento econômico e inteligência artificial
Donald Trump discursa após reunião com líderes do G7
Evento aborda parcerias internacionais, crescimento econômico e inteligência artificial
Plataformas criam contas especiais com classificação etária
Empresas de tecnologia começam a restringir acesso de crianças e adolescentes
Petroleiros iranianos retomam operações após acordo
Medida ocorre um dia após Estados Unidos e Irã anunciarem acordo de paz
Ucrânia atinge importante refinaria de petróleo na Rússia
Governo russo confirmou ataque e disse que ainda avalia a extensão dos danos
Trump diz que próxima fase de negociações será mais fácil
Medidas devem incluir programa nuclear, ajuda financeira a Teerã e reabertura de Ormuz
Europa aprova redução de tarifas sobre produtos dos EUA
Trump ameaçou impor taxas altas caso o bloco não adotasse medidas até 4 de julho
Entenda as novas mudanças no novo modelo da segunda fase da Fuvest
Alterações foram aprovadas pelo Conselho de Graduação da USP
Copom se reúne nesta terça (16) e quarta-feira (17) para decidir taxa básica de juros
Comitê vai avaliar se mantém ou diminui a Selic, que atualmente está em 14,5%
Reino Unido deve banir menores de 16 anos das redes sociais
Governo britânico estuda aplicar outras restrições às crianças e adolescentes