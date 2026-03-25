Brasil já regista 140 casos confirmados de Mpox em 2026

O estado do Ceará confirmou o terceiro caso de infecção por Mpox neste ano. Infectologista do hospital Sírio-Libanês, Mirian Dal Ben explicou como se prevenir contra a doença.



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