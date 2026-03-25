Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil já regista 140 casos confirmados de Mpox em 2026

Infectologista explica como identificar a doença e também como prevenir

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O estado do Ceará confirmou o terceiro caso de infecção por Mpox neste ano. Infectologista do hospital Sírio-Libanês, Mirian Dal Ben explicou como se prevenir contra a doença.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Ceará
  • mpox
  • brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.