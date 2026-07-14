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Brasil nega concessões ao governo dos EUA às vésperas da decisão final sobre novas tarifas

Pix e importação de etanol são tópicos sensíveis em negociações sobre tarifaço

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Com a decisão dos Estados Unidos sobre o novo tarifaço aos produtos brasileiros prestes a ser divulgada nesta quarta-feira (14), o governo ainda não apresentou nenhum plano de reação à medida, caso ela seja empregada.

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