Brasil precisa diminuir gastos para aumentar grau de investimento; veja análise

A manutenção do Brasil como nação de risco elevado para investimentos pela agência S&P Global indica que o país “não vem fazendo a sua lição de casa em termos fiscais e o mundo está de olho”, segundo opinião do economista Hugo Garbe. Ele ressalta que as análises das agências de classificação de risco são relevantes, pois “sinalizam para os investidores se aquele país transmite confiança, em termos econômicos, para um investimento”.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (6), Garbe pontua que o Brasil perdeu credibilidade no mercado em razão do aumento dos gastos públicos , somado à elevação de impostos. Além da tentativa de ampliar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o economista avalia que esse cenário, aliado à alta taxa de juros, “impede o crescimento do país, a geração de emprego e renda, ou seja, trava a economia”.