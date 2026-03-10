Logo R7.com
Brasil tem 140 casos confirmados de Mpox em 2026

São Paulo é o estado que mais registrou casos da doença, seguido do Rio de Janeiro

Conexão Record News|Do R7

Subiu para 140 o número de casos confirmados de Mpox no Brasil neste ano. Não há registro de mortes por causa da doença nesse período. Existem 539 casos suspeitos e nove prováveis. Os dados são do Ministério da Saúde.

