Brasil tem 140 casos confirmados de Mpox em 2026

Subiu para 140 o número de casos confirmados de Mpox no Brasil neste ano. Não há registro de mortes por causa da doença nesse período. Existem 539 casos suspeitos e nove prováveis. Os dados são do Ministério da Saúde.



