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Brasil tem 81,7 milhões de pessoas com contas atrasadas

País ganhou 9 milhões de novos inadimplentes de maio de 2024 até agora

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Desde 2024, o Brasil somou 9 milhões de novos inadimplentes, totalizando 81,7 milhões de pessoas com contas atrasadas, de acordo com a Serasa.

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