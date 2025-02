'Café fake': entenda quais os riscos do consumo de produtos similares mais baratos

O " café fake " chamou a atenção nas redes sociais e confundiu pessoas por conta da embalagem semelhante aos pacotes originais nos mercados. Em entrevista ao Conexão Record News nesta segunda-feira (10), Dereck Oak, nutricionista clínico e esportivo, explica que o consumidor precisa se atentar a esse tipo de produto por não possuir as mesmas propriedades nutricionais dos "legítimos".



Dereck diz que no consumo do café há a busca por cafeína e antioxidantes, o que pode não ser encontrado neste pó de preparo, que tem como base, por exemplo, milho torrado e cevada. “Você vai pagar menos, mas não levará quase nada — ou nada — daquele produto que espera”.



Além da falta de nutrientes, o médico também afirma que o produto pode trazer riscos à saúde por conter itens como cascas e raspas de árvores, além de pedaços de pedra torrada em sua composição.