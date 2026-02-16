Logo R7.com
Cair na folia requer atenção com hidratação e alimentação

Excesso de álcool e altas temperaturas podem ser prejudiciais para o organismo

Conexão Record News|Do R7

Durante o Carnaval, muitos foliões não se alimentam adequadamente e descuidam da hidratação. A nutróloga Ana Luísa Vilela destaca a importância de alternar bebidas alcoólicas com água e consumir eletrólitos como sucos ou água de coco. Recomenda-se levar lanches saudáveis e evitar alimentos expostos ao calor nas ruas.

