Cair na folia requer atenção com hidratação e alimentação

Durante o Carnaval, muitos foliões não se alimentam adequadamente e descuidam da hidratação. A nutróloga Ana Luísa Vilela destaca a importância de alternar bebidas alcoólicas com água e consumir eletrólitos como sucos ou água de coco. Recomenda-se levar lanches saudáveis e evitar alimentos expostos ao calor nas ruas.



