Caiu na malha fina do Imposto de Renda? Confira dicas de como regularizar a situação

A Receita Federal abriu, nesta segunda-feira (24), a consulta ao lote da malha fina do Imposto de Renda . Cerca de 120 mil contribuintes que regularizaram a situação com o leão saberão o quanto vão receber dos R$ 253,8 milhões em restituições. A consulta pode ser feita na página da Receita na internet e o pagamento será realizado em 31 de março, na conta ou na chave PIX do tipo CPF informada na declaração.





Conexão Record News desta segunda, Hugo Garbe, professor doutor em economia do Mackenzie, dá orientações para evitar problemas maiores com a Receita. O economista recomenda que sempre se faça uma checagem nos apontamentos, para a correção e devolução e que, em caso de dúvidas, se busque o auxílio de um contador. O economista também indica que o contribuinte pode Aodesta segunda, Hugo Garbe, professor doutor em economia do Mackenzie, dá orientações para evitar problemas maiores com a Receita. O economista recomenda que sempre se faça uma checagem nos apontamentos, para a correção e devolução e que, em caso de dúvidas, se busque o auxílio de um contador. O economista também indica que o contribuinte pode receber a restituição rapidamente se não demorar em fazer as regularizações necessárias.