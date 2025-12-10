Logo R7.com
RecordPlus
Caixa volta a permitir mais de um financiamento ao mesmo tempo

Segundo a instituição, medida amplia crédito e impulsiona construção civil

Conexão Record News|Do R7

Em nova decisão, a Caixa Econômica Federal voltou a permitir mais de um financiamento imobiliário ao mesmo tempo. A decisão vem após uma restrição no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) feita em novembro de 2024.

  • economia
  • conexao-record-news
  • Caixa (Caixa Econômica Federal)
  • Construção Civil

