Irã usou satélite espião chinês para atacar bases dos EUA, diz jornal
Segundo documentos vazados, equipamento foi adquirido no final de 2024 pela Guarda Revolucionária
Documentos indicam que o Irã usou o satélite chinês TEE-01B para monitorar bases americanas no Oriente Médio.
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