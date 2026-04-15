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Irã usou satélite espião chinês para atacar bases dos EUA, diz jornal

Segundo documentos vazados, equipamento foi adquirido no final de 2024 pela Guarda Revolucionária

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Documentos indicam que o Irã usou o satélite chinês TEE-01B para monitorar bases americanas no Oriente Médio.

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