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Número de eleitores brasileiros com mais de 60 anos cresce 74%

Pesquisa aponta que aumento foi cinco vezes maior que eleitorado geral nos últimos 16 anos

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O número de eleitores brasileiros com mais de 60 anos aumentou 74%, segundo levantamento.

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