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Petroleiro ligado ao Irã atravessa estreito de Ormuz

Outras duas embarcações também passaram pela rota; elas não estão sujeitas ao bloqueio

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Dados indicaram que um terceiro petroleiro associado ao Irã entrou no Golfo Pérsico por meio do estreito de Ormuz. Este movimento ocorre em meio a um bloqueio imposto pelos Estados Unidos aos portos iranianos desde segunda-feira (13).

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