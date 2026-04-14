Petroleiro ligado ao Irã atravessa estreito de Ormuz

Dados indicaram que um terceiro petroleiro associado ao Irã entrou no Golfo Pérsico por meio do estreito de Ormuz. Este movimento ocorre em meio a um bloqueio imposto pelos Estados Unidos aos portos iranianos desde segunda-feira (13).



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