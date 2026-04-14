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Comissão apresenta relatório final das investigações da CPI do Crime Organizado

Documento cita pedido de indiciamento de Gilmar Mendes, Toffoli, Moraes e Paulo Gonet

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O senador Alessandro Vieira apresentou o relatório final da CPI do crime organizado, solicitando o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República.

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