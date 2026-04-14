Comissão apresenta relatório final das investigações da CPI do Crime Organizado

O senador Alessandro Vieira apresentou o relatório final da CPI do crime organizado, solicitando o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República.



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