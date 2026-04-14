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Países da Otan não vão se envolver em bloqueio de Trump a portos do Irã

Nações europeias discutem iniciativas para reabrir rota e dizem que não apoiam decisão dos EUA

Conexão Record News|Do R7

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Os países-membros da Otan informaram que não participarão do plano proposto por Donald Trump para bloquear portos iranianos.

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