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Donald Trump pediu que China não enviasse armas ao Irã

Presidente americano enviou carta a Xi Jinping; líder chinês respondeu que não fornecia armamento a Teerã

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao líder chinês, Xi Jinping, solicitando que não fornecesse armas ao Irã.

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