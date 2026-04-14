CPI do Crime Organizado pede indiciamento de minstros e PGR

O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), senador Alessandro Vieira, destacou que o julgamento de autoridades por crimes de responsabilidade será conduzido pelo Senado e não depende da Procuradoria-Geral da República. O relatório apontou que autoridades do STF (Supremo Tribunal Federal) e da PGR teriam atuado para impedir andamento das investigações.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!