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CPI do Crime Organizado pede indiciamento de minstros e PGR

Relatório apontou que autoridades teriam atuado para impedir andamento das investigações

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O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), senador Alessandro Vieira, destacou que o julgamento de autoridades por crimes de responsabilidade será conduzido pelo Senado e não depende da Procuradoria-Geral da República. O relatório apontou que autoridades do STF (Supremo Tribunal Federal) e da PGR teriam atuado para impedir andamento das investigações.

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