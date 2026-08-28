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Camex prorroga imposto sobre exportação de petróleo

Tarifa de 12% vai ser estendida a partir de setembro, quando vence o prazo da decisão anterior

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A Câmara do Comércio Exterior decidiu prorrogar a aplicação da tarifa de 12% sobre as exportações de petróleo por mais 60 dias a partir de setembro.

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