Campos de petróleo passam a ser geridos por empresa dos EUA

Um acordo entre Donald Trump e a Venezuela resultou na transferência de controle dos campos de petróleo venezuelanos para uma petrolífera norte-americana, que possui participação estatal. Anteriormente, essas operações eram conduzidas por empresas chinesas e russas.



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