Canadá não resiste à pressão e cancela imposto que impactaria big techs americanas; veja análise

Visando avançar nas negociações comerciais com os Estados Unidos, o Canadá cancelou as tarifas sobre serviços digitais de empresas norte-americanas.

Segundo comunicado divulgado na noite deste domingo (29), o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, retomará conversas com Donald Trump para conseguir um acordo até o dia 21 de julho.Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, diz que a medida pode indicar uma, que endureceu as conversas com o país e obteve essa vantagem.“O Canadá não conseguiu resistir à pressão, e para não ter a inclusão do seu nome na alíquota básica de 10% que o resto do mundo está tendo que pagar, cedeu e não vai impor esses impostos aos americanos na área de tecnologia da informação”, diz Feijó em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (30).