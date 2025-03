Canetas emagrecedoras podem gerar perda muscular e reganho de peso, diz médico

Ao Conexão Record News desta quinta-feira (6), Fabio Moura, endocrinologista e diretor da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), comenta o estudo que revelou perda muscular por quem utiliza as canetas emagrecedoras na luta contra a obesidade. Os dados apontam que a queda de massa magra varia entre 40% e 50% do peso total perdido com as injeções.





Segundo Moura, um dos maiores problemas é o uso indiscriminado da medicação , que gera perda de peso descontrolado e aumenta a chance reganho de peso. No Brasil, a casa dez canetas compradas, apenas duas são solicitadas com receita médica.