Capital gaúcha pode atingir 40°C nesta terça (11), recorde de temperatura na região em 2025

A onda de calor presente na região Sul do país deve continuar intensa ao menos até esta quarta-feira (12). A cidade de Porto Alegre (RS) pode atingir a marca de 40°C, recorde de temperatura na região em 2025, segundo Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11). A previsão não é muito diferente para as regiões Sudeste e Nordeste, com altas temperaturas até a próxima semana.