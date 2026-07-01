Capital paulista confirma dois casos de sarampo

Mais um caso de sarampo foi registrado no estado de São Paulo na terça-feira (30). O médico infectologista Guilherme Roveri alertou sobre a alta transmissibilidade da doença durante o 'Conexão Record News' desta quarta-feira (1º).



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