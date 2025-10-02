Casa Branca congela verbas para estados democratas

O governo do presidente Donald Trump congelou US$ 26 bilhões para os estados com tendência democrata. Os programas direcionados incluíam US$ 18 bilhões para projetos de trânsito em Nova York e US$ 8 bilhões para projetos de energia verde em 16 estados governados por democratas.



