Casa Branca congela verbas para estados democratas

Governo já havia ameaçado usar paralisação para atingir prioridades dos opositores

Conexão Record News|Do R7

O governo do presidente Donald Trump congelou US$ 26 bilhões para os estados com tendência democrata. Os programas direcionados incluíam US$ 18 bilhões para projetos de trânsito em Nova York e US$ 8 bilhões para projetos de energia verde em 16 estados governados por democratas.

