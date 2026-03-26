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Casa Branca promete resposta mais forte contra o Irã

Porta-voz disse que conversas estão mantidas, mas afirmou que país deve aceitar derrota militar

Conexão Record News|Do R7

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A porta-voz da Casa Branca afirmou que as conversas com o Irã estão em andamento. Ela destacou que, se o Irã não aceitar a derrota militar, ações mais severas poderão ser tomadas.

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