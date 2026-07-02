Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Celina Leão faz balanço da gestão como governadora do DF

Entrevistada também fala sobre liderança feminina na política conservadora

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, concedeu uma entrevista exclusiva à RECORD News para fazer um balanço de sua gestão. Em menos de seis meses à frente do governo local, ela destacou ações nas áreas da saúde e infraestrutura como marcas significativas de seu mandato.

Sobre questões partidárias envolvendo Michelle Bolsonaro e o PL (Partido Liberal), Celina defendeu a participação feminina na política, citando os desafios pessoais recentes de Michelle, mas reafirmando apoio ao papel das mulheres no partido.




Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Celina Leão
  • Distrito Federal
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.