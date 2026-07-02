Celina Leão faz balanço da gestão como governadora do DF

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, concedeu uma entrevista exclusiva à RECORD News para fazer um balanço de sua gestão. Em menos de seis meses à frente do governo local, ela destacou ações nas áreas da saúde e infraestrutura como marcas significativas de seu mandato.

Sobre questões partidárias envolvendo Michelle Bolsonaro e o PL (Partido Liberal), Celina defendeu a participação feminina na política, citando os desafios pessoais recentes de Michelle, mas reafirmando apoio ao papel das mulheres no partido.

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