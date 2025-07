Cessar-fogo entre Israel e terroristas do Hamas está próximo? Entenda os passos decisivos

Um possível cessar-fogo pode estar perto de ser anunciado no Oriente Médio. Em visita aos Estados Unidos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Hamas irá dizer quem serão os dez reféns que devem ser libertados num possível acordo. Ao menos 20 reféns dos 50 que ainda estão em poder do grupo terrorista estariam vivos, segundo o governo. As negociações para um acordo seguem em Doha, mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar.O cessar-fogo deve durar 60 dias, e Israel afirmou que está disposto a negociar o fim permanente da guerra durante este período.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (11), o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli explica que todos os passos devem ser bem pensados, já que, além das influências regionais, o conflito envolve a política internacional de outros países, como os Estados Unidos.



"Então, esse é o primeiro ponto. Como será feito o acordo? Como será pensado? E aí, o segundo ponto é a própria reestruturação na Faixa de Gaza, que tem que ser, realmente, muito bem dialogada para justamente tratar todos os atores nesse processo. Aí, estamos falando de atores que fazem parte da Faixa de Gaza", afirma.



Pasquarelli reforça também a importância de pensar na população local e trazer "vozes moderadas" para esta discussão.



"A população não vai sair dali \[...] mesmo que a Faixa de Gaza esteja completamente destruída em algumas regiões \[...] tem toda uma tradição de morar naquele território, então é necessário repensar a reconstrução da Faixa de Gaza ", acrescenta o especialista.