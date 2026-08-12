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Caça F-16 da Turquia cai e explode durante treinamento perto de Istambul

Pilotos conseguiram ejetar e sobreviver; causas ainda não foram digulgadas

News das 19h|Do R7

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Um caça F-16 das Forças Armadas da Turquia caiu nesta quarta-feira (12) perto de Istambul. De acordo com a imprensa local, a aeronave tentava fazer uma manobra durante o voo de treinamento.

O Ministério da Defesa turco ainda não informou a causa do acidente. Apesar do susto, piloto e copiloto conseguiram se ejetar do avião e sobreviveram ao acidente.

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