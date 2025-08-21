Chanceler russo questiona legitimidade de Zelensky na presidência da Ucrânia

Vladimir Putin está preparado para se encontrar com Volodymyr Zelensky , mas o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov , afirmou que o encontro diplomático acontecerá quando todas as questões forem resolvidas, principalmente a legitimidade do presidente ucraniano.



Segundo o chanceler russo, o mandato de Zelensky teria se encerrado em 2024. Devido à lei marcial aplicada no país, porém, não houve novas eleições presidenciais; para a Rússia , o fato envidenciaria a ilegitimidade, gerando automaticamente a possibilidade futura da ascensão de outro político na liderança da Ucrânia, que poderia se desfazer dos acordos e termos firmados com o governo russo.



Caso as negociações avancem, a Hungria ofereceu Budapeste para sediar a conferência entre Rússia e Ucrânia .



Em entrevista para o Conexão Record News desta quinta (21), o especialista em direito internacional Manuel Furriela expressou que a discussão de legitimidade não existe, já que medidas de exceção são tomadas quando um país entra em guerra, caso da Ucrânia. Para o analista, a reinvidicação de Lavrov é "mera questão de levantamento de argumentos para ficar desgastando a liderança do outro país".



“Essa questão de legitimidade do presidente seria facilmente resolvida. Basta, quando chegar a assinatura, que se peça para que haja uma composição também do parlamento ucraniano, referendando o acordo”, diz o especialista.