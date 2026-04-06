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Chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã é morto

Ele era um dos principais responsáveis por operações de contraespionagem do país

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O ministro da Defesa de Israel anunciou a morte do chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã.

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