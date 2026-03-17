Chefe do contraterrorismo dos EUA renuncia ao cargo

O chefe do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent, renunciou ao seu cargo nesta terça-feira (17). Em uma declaração nas redes sociais, ele expressou sua discordância com a guerra em curso no Irã.



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