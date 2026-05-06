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CMN regulamenta programa de renovação de frota de ônibus e caminhões

Segunda fase da medida oferece juros mais baixos e prazos maiores

Conexão Record News|Do R7

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O CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou novas diretrizes para facilitar o acesso ao crédito na renovação de veículos de transporte no Brasil.

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