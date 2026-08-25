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China afirma que vai defender interesses e direitos do país das sanções dos EUA

Governo afirma que cooperação com o Irã não deve ser alvo de interferências ou perturbações

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A China reafirmou sua defesa dos interesses nacionais perante as sanções dos Estados Unidos.

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