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China alerta para riscos de exercícios militares conjuntos

Segundo governo, região da Ásia-Pacífico precisa de paz e não de forças externas para criar divisão

Conexão Record News|Do R7

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A China expressou preocupações em relação aos exercícios militares conjuntos realizados entre os Estados Unidos, Filipinas e Japão. Segundo o Ministério das Relações Exteriores chinês, a introdução de forças externas pode criar divisões e confrontos na região.

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