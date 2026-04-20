China alerta para riscos de exercícios militares conjuntos

A China expressou preocupações em relação aos exercícios militares conjuntos realizados entre os Estados Unidos, Filipinas e Japão. Segundo o Ministério das Relações Exteriores chinês, a introdução de forças externas pode criar divisões e confrontos na região.



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