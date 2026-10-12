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China aumenta produção de carne de frango em 9% no primeiro semestre

País asiático é um dos maiores importadores dessa proteína no Brasil

Conexão Record News|Do R7

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A China ampliou a produção de carne de frango em 9% no primeiro semestre deste ano e suas exportações também cresceram.

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