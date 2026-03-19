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China oferece ajuda para aliviar crise no Sudeste Asiático

Porta-voz do governo afirmou que conflito afetou segurança energética global

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A China solicitou o término do conflito no golfo Pérsico, destacando a segurança das vias navegáveis como crucial.

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