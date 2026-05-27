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China reitera apelo para que Irã e EUA cheguem a consenso

Chanceler pediu que partes envolvidas mantenham compromisso e façam concessões mútuas

Conexão Record News|Do R7

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Durante um debate no Conselho de Segurança da ONU, o chefe da diplomacia chinesa apelou para que o Irã e os Estados Unidos alcancem um acordo. O ministro das Relações Exteriores enfatizou a importância do compromisso com o cessar-fogo e incentivou concessões mútuas entre as partes envolvidas.

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