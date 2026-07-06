China testa lançamento de míssil estratégico no Pacífico

A China anunciou a realização bem-sucedida de um teste de lançamento de míssil no Oceano Pacífico. Segundo o governo, o disparo integra os exercícios militares anuais regulares e não tem como alvo nenhum país específico.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!