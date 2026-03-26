Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

China volta a pedir por negociações de paz entre EUA e Irã

Segundo Ministério das Relações Exteriores, prioridade é promover ativamente o fim do conflito

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

China tenta mediar conflito no Oriente Médio. Numa coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que a prioridade urgente é promover ativamente as negociações de paz e fim da guerra.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • Oriente médio
  • estados-unidos
  • ira

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.