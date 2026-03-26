China volta a pedir por negociações de paz entre EUA e Irã

China tenta mediar conflito no Oriente Médio. Numa coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que a prioridade urgente é promover ativamente as negociações de paz e fim da guerra.



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