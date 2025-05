Chuvas e tempestades acendem alerta para regiões Norte e Sul do país nesta semana

A semana começa com contrastes climáticos marcantes entre as regiões Norte e Sul do Brasil, segundo a meteorologista Alana Gabriele, da Climatempo. Em entrevista, ela destacou os principais fenômenos que devem influenciar o tempo nos próximos dias.





Na Região Norte, a instabilidade predomina em estados como Roraima, Amapá, Amazonas, Acre e litoral do Pará. A combinação de ventos quentes e úmidos mantém o cenário propício para temporais, principalmente no norte do Amazonas e do Pará, além de todo o estado de Roraima.



Já no Sul do Brasil, o alerta é para a formação de uma nova frente fria, que deve trazer temporais ao longo da semana. O início desta segunda-feira (19) já será marcado por chuvas intensas em Porto Alegre, Florianópolis e nas regiões serranas.