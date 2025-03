Chuvas rápidas e intensas devem atingir diversas regiões do Brasil nesta quinta (13)

Após os temporais que causaram transtornos em São Paulo e no Rio de Janeiro na quarta-feira (12), a previsão é de mais chuvas intensas para esta quinta-feira (13) em diversas regiões do país. Em entrevista ao Conexão Record News , a meteorologista da Climatempo, Alana Gabriele, explica que há um alerta para o Centro-Sul do Brasil, com sol predominante seguido de instabilidades no final da tarde.