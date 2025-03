Entenda por que temperaturas continuam altas apesar da presença de uma frente fria no Brasil

Apesar da chegada de uma frente fria ao Brasil no início da semana, a temperaturas nos termômetros ainda não baixaram. Tal evento é comum e faz parte do processo de mudança entre os dias quentes, ocorridos recentemente, e a diminuição do calor, é o que explica Giovanni Dolif, doutor em meteorologia do Cemaden, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11).





O meteorologista pontua que a massa de ar frio que se aproximou aumenta as chances de chuvas, principalmente no final da tarde, o que traz um alívio no calor. Porém, as temperaturas devem cair mais no fim de semana, por conta de outra frente fria que deve se aproximar entre quarta (12) e quinta-feira (13), o que deve causar mais chuvas pelo choque com as altas temperaturas atuais.