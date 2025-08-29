Como identificar gasolina e etanol adulterados? Químico explica e alerta sobre riscos à saúde
Especialista comenta o perigo do metanol, aditivo misturado aos combustíveis em esquemas criminosos
Após a megaoperação que deflagrou um esquema de fraude em postos de combustíveis, os consumidores devem ficar atentos. Parte da ação criminosa envolveu adulterar os combustíveis com uma substância chamada metanol.
Ao Conexão Record News de sexta-feira (29), Rogério Machado, professor de química, ensina como diferenciar um combustível legítimo de um adulterado: “O odor é totalmente diferente. A pessoa percebe facilmente isso.”
O especialista alerta para os riscos à saúde de entrar em contato com o composto. “[O] metanol tem uma característica muito ruim para o ser humano. Em concentrações altas, se a pessoa tiver contato, de ingerir até, pode levar ao óbito”, diz.
“Na parte de contaminação, o negócio é muito grave. Estamos com um problema, daqui um pouco, de saúde pública em posto de gasolina que tem isto exatamente como prática”, conclui Machado.
Últimas