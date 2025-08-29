Como identificar gasolina e etanol adulterados? Químico explica e alerta sobre riscos à saúde

Após a megaoperação que deflagrou um esquema de fraude em postos de combustíveis , os consumidores devem ficar atentos. Parte da ação criminosa envolveu adulterar os combustíveis com uma substância chamada metanol .





Conexão Record News de sexta-feira (29), Rogério Machado, professor de química, ensina como diferenciar um combustível legítimo de um adulterado: “O odor é totalmente diferente. A pessoa percebe facilmente isso.” Aode sexta-feira (29), Rogério Machado, professor de química, ensina como diferenciar um combustível legítimo de um adulterado: “. A pessoa percebe facilmente isso.”





O especialista alerta para os riscos à saúde de entrar em contato com o composto. “[O] metanol tem uma característica muito ruim para o ser humano. Em concentrações altas, se a pessoa tiver contato, de ingerir até, pode levar ao óbito”, diz.





“Na parte de contaminação, o negócio é muito grave. Estamos com um problema, daqui um pouco, de saúde pública em posto de gasolina que tem isto exatamente como prática”, conclui Machado.