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Companhia aérea identifica vazamento de dados de clientes

Empresa comunicou ANPD e adotou medidas de cibersegurança

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A Latam Airlines confirmou um incidente que resultou no vazamento dos dados pessoais e informações sensíveis sobre cartões de crédito dos seus clientes.

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