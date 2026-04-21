Companhias aéreas suspenderam mais de 2.000 voos programados

Companhias aéreas brasileiras suspenderam mais de 2.000 voos programados para maio, resultado do aumento dos preços do petróleo e dos reajustes aplicados pela Petrobras no querosene de aviação, que sofreu uma alta de 54% no começo de abril.



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