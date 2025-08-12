Comparação de Trump entre Washington e Brasília é inapropriada, diz especialista

No que Donald Trump chamou de "dia da libertação" de Washington , o presidente norte-americano transferiu a segurança da capital norte-americana para a Guarda Nacional. Trump comparou a taxa de criminalidade da região com as de diferentes locais do mundo, como Bagdá, Bogotá e até Brasília.



Comparando a criminalidade de Washington com Brasília , o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin explicou em entrevista para o Conexão Record News que Trump não estaria com a razão, já que os índices de criminalidade na capital brasileira são inferiores aos da cidade norte-americana.



A prefeita de Washington, em contrapartida, alegou que os crimes de violência na cidade diminuíram desde o pico em 2023.



A ordem executiva, anunciada na declaração do presidente dos Estados Unidos , visa o deslocamento de 800 soldados para a capital, tendo como decisão final o controle total da polícia de Washington nas mãos do governante.



Trump ainda avisou que as pessoas em situação de rua serão expulsas da cidade, mas terão ajuda do governo a encontrar um local para ficar.